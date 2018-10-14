سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على خطة لبناء حي استيطاني ورياض أطفال في الخليل

القدس المحتلة- سبأ:

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في جلستها اليوم الأحد، على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة، و3 رياض أطفال في البلدة القديمة من مدينة الخليل.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد صرح وزير الجيش بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان بأن "الحي علامة هامة إضافية في النشاطات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بالأفعال وليس بالأقوال".



من جهته، أدان رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة هذه الخطوة، وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تشعل المنطقة ثم تقول انه ما من شريك للسلام.



بدورها، انتقدت النائبة تمار زندبرج قرار حكومة الاحتلال بشدة، وقالت إن "مجموعة من المستوطنين تتحكم بالحكومة، وإنه يجب العمل على تصريف الاستيطان بدلا من توسيعه".

[14/أكتوبر/2018]سبأ