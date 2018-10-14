محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة السياسية بالعيد ألـ 55 لثورة ألـ14 من أكتوبر صنعاء -سبأ:

هنأ القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.



كما هنأ العيدروس رؤساء وأعضاء مجالس النواب والقضاء والوزراء وأفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة بهذه المناسبة الوطنية الغالية .



وأشار إلى أن هذه المناسبة التي ضحى من أجلها الثوار والمناضلين الذين خطوا ببسالتهم وإيمانهم وصدقهم ملامح الكفاح والفداء وصنعوا بتضحياتهم ملاحم اليوم التاريخي المجيد الذي إنطلقت فيه ثورة الـ 14 من أكتوبر من على جبل ردفان ضد المحتل البريطاني الذي رحل منكسراً يجر أذيال الهزيمة، ما تجسد بذلك عهد الحرية والإستقلال والعيش الكريم.



واعتبر القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى هذه المناسبة الوطنية التي تأتي في ظل إستمرار الحرب الظالمة والحصار والحرب الاقتصادية على اليمن للعام الرابع، محطة يستلهم منها الجميع الدروس في مقاومة الغزاة والمحتلين الجدد، ما يحتم تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة تداعياته المختلفة على كافة الأصعدة.



وحيا العيدروس الصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان وحصاره الجائر .. منوهاً بوعي وإدراك الشعب اليمني لما يحاك ضده من مخططات الغزاة الجدد.



سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ