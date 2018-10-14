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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:15:23م
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الاعلان عن حزمة الاتحاد الاوربي حول الاستمرار في الاتفاق النووي مع ايران قريبا
[14/أكتوبر/2018]
طهران-سبأ:



قال مسؤول إيراني إنه سيتم الإعلان عن حزمة الاتحاد الأوربي قبل الـ 4 من شهر نوفمبر المقبل للاستمرار في الاتفاق النووي.




ونقلت وكالة /تسنيم / الإيرانية للأنباء اليوم عن رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور في حوار متلفز إن زيارات هذه اللجنة للمنشآت النووية الإيرانية ستستمر، مضيفا بالقول إنه مادامت إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي فسيكون تقييم المواقع النووية على جدول أعمالنا.

وقال المسؤول الايراني : إن اللجنة النووية قدمت تقريرها الخامس والسادس حول استمرار الاتفاق الى اللجنة الرئاسية في البرلمان، مضيفا إن هذه اللجنة ستعد تقريرها التالي حول استمرار تنفيذ الاتفاق النووي.

وأشار إلى المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الاوربية من أجل الاستمرار في الاتفاق النووي، موضحا انه عقد في هذا السياق اجتماعا مع عدد من سفراء الدول الأوربية في لجنة الامن القومي البرلمانية.

وقال ذو النور إن إيران والدول الأوربية قد توصلت إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في الـ 4 من نوفمبر و إن هنالك حزما سيتم الإعلان عنها قبل بدء العقوبات من قبل أمريكا على إيران في الـ 4 من نوفمبر.

سبأ
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