العاصفة (ليزلي) تضرب البرتغال وتتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل

لشبونة- سبأ:

انقطع التيار الكهربائي عن 300 ألف منزل على الأقل في البرتغال اليوم الأحد بعد أن ضربت العاصفة المدارية (ليزلي) ساحل البلاد على المحيط الأطلسي محملة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وارتفاع كبير في الأمواج.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد انخفضت قوة (ليزلي) من إعصار إلى عاصفة قبل وصولها للبرتغال في وقت متأخر من الليلة الماضية.. وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق الساحلية.



وتسببت العاصفة في اقتلاع ألف شجرة على الأقل في بلدات ساحلية إلى الشمال من لشبونة وهي المنطقة التي شهدت أول وصول للعاصفة إلى اليابسة كما ألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء وتسببت في إغلاق الطرق.



وقالت السلطات إن شجرة سقطت وأغلقت بشكل مؤقت الطريق السريع (إيه1) الذي يمر عبر أنحاء البرتغال.



وكانت قوة العاصفة على أشدها خلال الليل إذ كانت محملة برياح وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة لكن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة تراجعت إلى حد كبير بحلول صباح اليوم.



وفي إسبانيا تسببت رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة في اقتلاع أشجار في وسط البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم كما أصدرت خدمات إدارة الطوارئ تحذيرات من سيول في شمال وشمال غرب البلاد لفترتي بعد ظهر ومساء اليوم ونصحت السكان بتجنب القيادة أثناء العاصفة.



وفي الأسبوع الماضي لقي نحو 12 شخصا حتفهم جراء السيول في جزيرة مايوركا في البحر المتوسط.

[14/أكتوبر/2018]سبأ