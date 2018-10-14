ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:10:20م
تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
مستوطنون صهاينة يجرفون أراضي فلسطينية ويدمرون 22 شجرة زيتون شرق قلقيلية
جرفت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، أراضي ودمرت 22 شجرة زيتون، في أراضي بلدة فرعتا، شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
ديوكوفيتش يفوز على تشوريتش ويحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس
فاز اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و6-4 ليحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة للمرة الرابعة اليوم.
آخر الأخبار:
الاعلان عن حزمة الاتحاد الاوربي حول الاستمرار في الاتفاق النووي مع ايران قريبا
حفل خطابي بالعيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر بصنعاء
البنك الدولي يعرض مساعدة لإندونيسيا تصل إلى مليار دولار بعد الزلزال
مؤسسة ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ تستنكر مجزرة جبل رأس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
جارسيا تتغلب على بليسكوفا وتحرز لقب بطولة تيانجين للتنس
[14/أكتوبر/2018]
بكين-سبأ:

تغلبت اللاعبة الفرنسية كارولين جارسيا على التشيكية المصنفة الأولى كارولينا بليسكوفا 7-6 و6-3 لتحرز لقب بطولة تيانجين المفتوحة للتنس اليومد.


وفي ظل تأخرها 5-1 في الشوط الفاصل، استغلت جارسيا لأقصى درجة خطأين ارتكبتهما بليسكوفا لتنتزع المجموعة الأولى بعد مرور ما يزيد بقليل على ساعة واحدة من اللعب.

واستفادت جارسيا (24 ) عاما من الزخم بعد فوزها بالمجموعة الأولى وكسرت إرسال بليسكوفا مرتين في الثانية لتحرز لقبها الأول منذ فوزها ببطولتين متتاليتين في ووهان وبكين العام الماضي.

وقالت جارسيا ”كنت ألعب بحدة أكبر منها، وأعتقد أن هذا صنع الفارق في المجموعة الأولى“.

وأضافت ”فزت بثلاثة ألقاب في الصين لذا فهذا المكان يجلب لي الحظ... الصين تقدم الكثير لتنس السيدات“.

وتعني الهزيمة أن بليسكوفا سيتعين عليها الانتظار حتى تضمن مكانها في البطولة الختامية للموسم، لكن اللاعبة التشيكية لا زالت في المركز الثامن في السباق إلى سنغافورة.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ديوكوفيتش يفوز على تشوريتش ويحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس
دجوكوفيتش يتأهل لنهائي شنغهاي للتنس
موناكو الفرنسي يعين هنري مدربا جديدا
أهلي صنعاء يستعيد توازنه في بطولة ثلوج السقاف بفوزه على تهامة
تأهل التشيكية بليسكوفا في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس
المنتخب الوطني يتغلب على منتخب محافظة حضرموت بثلاثية نظيفة(مصحح)
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
تأهل جارسيا وميرتنز في دور الثمانية في بطولة تيانجين للتنس
انسحاب روز من تشكيلة انجلترا لمباراتي كرواتيا واسبانيا بسبب الإصابة
نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم يقيل مدربه جارديم بعد بداية سيئة للموسم
العدوان السعودي على اليمن
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by