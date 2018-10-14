رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جارسيا تتغلب على بليسكوفا وتحرز لقب بطولة تيانجين للتنس بكين-سبأ:



تغلبت اللاعبة الفرنسية كارولين جارسيا على التشيكية المصنفة الأولى كارولينا بليسكوفا 7-6 و6-3 لتحرز لقب بطولة تيانجين المفتوحة للتنس اليومد.



وفي ظل تأخرها 5-1 في الشوط الفاصل، استغلت جارسيا لأقصى درجة خطأين ارتكبتهما بليسكوفا لتنتزع المجموعة الأولى بعد مرور ما يزيد بقليل على ساعة واحدة من اللعب.



واستفادت جارسيا (24 ) عاما من الزخم بعد فوزها بالمجموعة الأولى وكسرت إرسال بليسكوفا مرتين في الثانية لتحرز لقبها الأول منذ فوزها ببطولتين متتاليتين في ووهان وبكين العام الماضي.



وقالت جارسيا ”كنت ألعب بحدة أكبر منها، وأعتقد أن هذا صنع الفارق في المجموعة الأولى“.



وأضافت ”فزت بثلاثة ألقاب في الصين لذا فهذا المكان يجلب لي الحظ... الصين تقدم الكثير لتنس السيدات“.



وتعني الهزيمة أن بليسكوفا سيتعين عليها الانتظار حتى تضمن مكانها في البطولة الختامية للموسم، لكن اللاعبة التشيكية لا زالت في المركز الثامن في السباق إلى سنغافورة.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ