[14/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
أدان التكتل المدني للتنمية والحريات الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهدافه النازحين في مديرية جبل راس بالحديدة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء .
واستنكر بيان صادر عن التكتل استمرار الصمت الاممي علي هذه الجرائم ، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي العمل على إيقاف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة جرائمه باليمن .
وناشد البيان الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، الى إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني.
سبأ