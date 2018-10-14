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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:10:20م
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التكتل المدني يدين جريمة العدوان بجبل راس
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أدان التكتل المدني للتنمية والحريات الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهدافه النازحين في مديرية جبل راس بالحديدة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء .


واستنكر بيان صادر عن التكتل استمرار الصمت الاممي علي هذه الجرائم ، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي العمل على إيقاف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة جرائمه باليمن .

وناشد البيان الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، الى إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني.

سبأ
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