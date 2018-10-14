محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التكتل المدني يدين جريمة العدوان بجبل راس صنعاء-سبأ:

أدان التكتل المدني للتنمية والحريات الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهدافه النازحين في مديرية جبل راس بالحديدة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء .



واستنكر بيان صادر عن التكتل استمرار الصمت الاممي علي هذه الجرائم ، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي العمل على إيقاف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة جرائمه باليمن .



وناشد البيان الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، الى إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ