ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:10:20م
تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
مستوطنون صهاينة يجرفون أراضي فلسطينية ويدمرون 22 شجرة زيتون شرق قلقيلية
جرفت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، أراضي ودمرت 22 شجرة زيتون، في أراضي بلدة فرعتا، شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
ديوكوفيتش يفوز على تشوريتش ويحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس
فاز اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و6-4 ليحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة للمرة الرابعة اليوم.
آخر الأخبار:
الاعلان عن حزمة الاتحاد الاوربي حول الاستمرار في الاتفاق النووي مع ايران قريبا
حفل خطابي بالعيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر بصنعاء
البنك الدولي يعرض مساعدة لإندونيسيا تصل إلى مليار دولار بعد الزلزال
مؤسسة ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ تستنكر مجزرة جبل رأس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روحاني: أمريكا تريد تغيير النظام في إيران
[14/أكتوبر/2018]
طهران- سبأ:



أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران وأن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأكثر عداء للجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود.




وقال روحاني في كلمة ألقاها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جامعة طهران وبثها التلفزيون الرسمي "خلال الأربعين عاما المنصرمة لم تشهد الولايات المتحدة إدارة أكثر حقدا من الحكومة الحالية على إيران والإيرانيين والجمهورية الإسلامية".

وأضاف "جاء وقت كان فيه شخص واحد فقط يكن العداء.. الباقون كانوا معتدلين.. الآن.. تجمع الأسوأ مع بعضهم البعض".

واتهم روحاني الأمريكيين باستخدام الحرب النفسية والاقتصادية والتشكيك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.

وتابع قائلاً "تقليل شرعية النظام هو هدفها (الولايات المتحدة) النهائي.. عندما يقولون التخلص من، أو تغيير النظام على حد قولهم، كيف يحدث تغيير النظام؟ عن طريق الحد من الشرعية وبغير ذلك لا يتغير النظام".

واستخدم روحاني عبارة "تغيير النظام" بالإنجليزية للتأكيد على النقطة التي يتحدث عنها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران.

وأعادت واشنطن في أغسطس عقوبات على تعاملات إيران في قطاعات المعادن والسيارات والعملة.

وتعتزم فرض عقوبات إضافية تستهدف صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر ويخشى إيرانيون أن تنزلق بلادهم إلى ركود اقتصادي قد يكون أسوا مما كان عليه الوضع في الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 عندما واجهت البلاد عقوبات كبيرة.

وقلل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أثر القيود المزمعة.. ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إليه قوله الليوم إن إيران استطاعت إيجاد شركاء جدد لشراء نفطها حتى رغم قرار بعض الدول الكف عن ذلك.

وأضاف "لن تتمكن أمريكا بالتأكيد من إيقاف صادرات النفط الإيرانية بالكامل.. تعتقد أمريكا أن السعودية يمكنها تعويض هذا النفط.. ولكن حاليا بلغ سعر النفط الإيراني أكثر من 80 دولارا (للبرميل) وبنصف الصادرات السابقة سنحصل على نفس الدخل السابق".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاعلان عن حزمة الاتحاد الاوربي حول الاستمرار في الاتفاق النووي مع ايران قريبا
البنك الدولي يعرض مساعدة لإندونيسيا تصل إلى مليار دولار بعد الزلزال
العاصفة (ليزلي) تضرب البرتغال وتتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل
مستوطنون صهاينة يجرفون أراضي فلسطينية ويدمرون 22 شجرة زيتون شرق قلقيلية
بدء التصويت في الانتخابات التكميلية في باكستان
الاحتلال الاسرائيلي يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس
مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الاقصى في القدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر من قلقيلية
أسعار النفط تغلق على ارتفاع طفيف بعد جلسة متقلبة
العدوان السعودي على اليمن
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by