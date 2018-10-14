روحاني: أمريكا تريد تغيير النظام في إيران

طهران- سبأ:



أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران وأن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأكثر عداء للجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود.



وقال روحاني في كلمة ألقاها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جامعة طهران وبثها التلفزيون الرسمي "خلال الأربعين عاما المنصرمة لم تشهد الولايات المتحدة إدارة أكثر حقدا من الحكومة الحالية على إيران والإيرانيين والجمهورية الإسلامية".



وأضاف "جاء وقت كان فيه شخص واحد فقط يكن العداء.. الباقون كانوا معتدلين.. الآن.. تجمع الأسوأ مع بعضهم البعض".



واتهم روحاني الأمريكيين باستخدام الحرب النفسية والاقتصادية والتشكيك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.



وتابع قائلاً "تقليل شرعية النظام هو هدفها (الولايات المتحدة) النهائي.. عندما يقولون التخلص من، أو تغيير النظام على حد قولهم، كيف يحدث تغيير النظام؟ عن طريق الحد من الشرعية وبغير ذلك لا يتغير النظام".



واستخدم روحاني عبارة "تغيير النظام" بالإنجليزية للتأكيد على النقطة التي يتحدث عنها.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران.



وأعادت واشنطن في أغسطس عقوبات على تعاملات إيران في قطاعات المعادن والسيارات والعملة.



وتعتزم فرض عقوبات إضافية تستهدف صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر ويخشى إيرانيون أن تنزلق بلادهم إلى ركود اقتصادي قد يكون أسوا مما كان عليه الوضع في الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 عندما واجهت البلاد عقوبات كبيرة.



وقلل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أثر القيود المزمعة.. ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إليه قوله الليوم إن إيران استطاعت إيجاد شركاء جدد لشراء نفطها حتى رغم قرار بعض الدول الكف عن ذلك.



وأضاف "لن تتمكن أمريكا بالتأكيد من إيقاف صادرات النفط الإيرانية بالكامل.. تعتقد أمريكا أن السعودية يمكنها تعويض هذا النفط.. ولكن حاليا بلغ سعر النفط الإيراني أكثر من 80 دولارا (للبرميل) وبنصف الصادرات السابقة سنحصل على نفس الدخل السابق".

[14/أكتوبر/2018]سبأ