[14/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:
استنكرت مؤسسة محمديون للثقافة والنشر استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم اليومية بحق المدنيين الابرياء بمحافظة الحديدة وآخرها استهداف نازحين بجبل راس بالحديدة .
و أدانت المؤسسة في بيان لها استهداف طيران العدوان لمستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة وتدمير عدد من المنازل والمزارع وخزانات المياه والطرق في مديريتي التحيتا والدريهمي وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة .
ودعا البيان المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى كشف هذه الجرائم أمام الرأي العام العالمي.
سبأ