محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة محمديون تستنكر استمرار جرائم العدوان بحق الابرياء بالحديدة صنعاء -سبأ:

استنكرت مؤسسة محمديون للثقافة والنشر استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم اليومية بحق المدنيين الابرياء بمحافظة الحديدة وآخرها استهداف نازحين بجبل راس بالحديدة .



و أدانت المؤسسة في بيان لها استهداف طيران العدوان لمستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة وتدمير عدد من المنازل والمزارع وخزانات المياه والطرق في مديريتي التحيتا والدريهمي وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة .



ودعا البيان المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى كشف هذه الجرائم أمام الرأي العام العالمي.







سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ