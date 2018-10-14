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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:10:20م
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وزير الصحة يلتقي مدير البرامج الصحية ببعثة المنظمة الدولية للهجرة
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم مع مدير البرامج الصحية ببعثة المنظمة الدولية للهجرة الدكتور أصيل خان، أنشطة وبرامج البعثة في اليمن.


وتطرق اللقاء إلى جوانب التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجال الإنساني وتعزيز العمل المشترك لما من شأنه التخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في هذا الظرف الإستثنائي للحد من معاناة المرضى جراء العدوان والحصار.

وأكد اللقاء أهمية دعم خط إنتاج المحاليل بمصنع يدكو لتوفير المحاليل خاصة مع تفشي مرض الكوليرا ، بالإضافة إلى دعم مراكز بنك الدم في صنعاء وحجة وعدد من المحافظات.

وأكد وزير الصحية الحرص على تعزيز التكامل بين الوزارة والمنظمة وفقا للأولويات التي تتضمنها خطة الوزارة والمتمثلة في الطوارئ والعناية المركزة والإسعاف وتوفير الأدوية خاصة مرضى الفشل الكلوي وزارعي الكلى والسرطان ومرض السكري والأمراض المزمنة.

ونوه بجهود المنظمة الدولية للهجرة ودعمها للسل والملاريا والإيدز خلال الفترة الماضية .. لافتا إلى أهمية توسيع أنشطة المنظمة في تنفيذ حملات رش لمكافحة الملاريا واستئصاله وتوزيع ناموسيات خاصة بمحافظتي الحديدة وحجة والعمل على توفير وتجهيز مختبر للوبائيات بصنعاء والحديدة.

من جانبه استعرض مدير البرامج الصحية بالبعثة تدخلات المنظمة خلال الفترة السابقة في دعم القطاع الصحي في اليمن.

سبأ
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