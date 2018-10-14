محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة تهامة تؤكد أن استهداف النازحين تحدي سافر لكل المواثيق الدولية صنعاء -سبأ:

أكدت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني أن جريمة استهداف نازحين بجبل راس بالحديدة تحدي سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية .



وأشارت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف في الحديدة , موضحة استمرار العدوان في جرائمه وانتهاكاته رغم تحذيرات أممية لوقوع كارثة إنسانية بالحديدة .



وطالبت المنظمة مجلس الأمن و المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بإيقاف العدوان الوحشي على محافظة الحديدة واستهداف المنشآت والأعيان المدنية.

سبأ [14/أكتوبر/2018]وأشارت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف في الحديدة , موضحة استمرار العدوان في جرائمه وانتهاكاته رغم تحذيرات أممية لوقوع كارثة إنسانية بالحديدة .وطالبت المنظمة مجلس الأمن و المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بإيقاف العدوان الوحشي على محافظة الحديدة واستهداف المنشآت والأعيان المدنية.سبأ