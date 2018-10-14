[14/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:
أكدت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني أن جريمة استهداف نازحين بجبل راس بالحديدة تحدي سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية .
وأشارت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف في الحديدة , موضحة استمرار العدوان في جرائمه وانتهاكاته رغم تحذيرات أممية لوقوع كارثة إنسانية بالحديدة .
وطالبت المنظمة مجلس الأمن و المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بإيقاف العدوان الوحشي على محافظة الحديدة واستهداف المنشآت والأعيان المدنية.
سبأ