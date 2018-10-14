عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون صهاينة يجرفون أراضي فلسطينية ويدمرون 22 شجرة زيتون شرق قلقيلية قلقيلية- سبأ:







جرفت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، أراضي ودمرت 22 شجرة زيتون، في أراضي بلدة فرعتا، شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.







ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن صاحب الأرض إبراهيم صلاح قوله: إن مستوطني البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد)، قاموا بتجريف ما مساحته دونما ونصف الدونم من أرضه البالغة مساحتها 18 دونما، ودمروا 22 شجرة زيتون مثمرة يزيد عمرها عن 60 عاما، وسرقوا محصول ثمار زيتون 60 شجرة.



وتحظر سلطات الاحتلال على المزارعين الوصول إلى أراضيهم المحاذية للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيهم، إلا مرتين في العام وقت الحراثة ووقت قطاف ثمار الزيتون.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ