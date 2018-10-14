محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية قتل بمديريتي فرع العدين والمخادر في إب إب-سبأ:

أنهى صلح قبلي تقدمه محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم قضية قتل بين متنازعين بمديريتي فرع العدين والمخادر راح ضحيتها خمسة أشخاص.



وفي الصلح الذي حضرته اللجنة المكلفة من مكتب قائد الثورة برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ووكيلا المحافظة حارث المليكي وجمال الحميري .. أعلن أولياء دم المجني عليهم أسامه قائد علي الطيار من مديرية فرع العدين العفو عن الجاني والتنازل عن القضية لوجه الله.



كما أعلن بقية أولياء دم الذين سقطوا على ذمة أحداث القضية تنازلهم التام عن القضية وإغلاق ملفها.



وأوضحت اللجنة أن الصلح الذي تم إبرامه بين المتنازعين في القضية تضمن إنهاء الخلافات لإيقاف نزيف الدم ورصف الصفوف والتوجه نحو العدو الحقيقي للشعب اليمني المتمثل بقوى العدوان وأدواته.



وأشار محافظ إب إلى أن إنهاء القضية وإغلاق ملفها يجسد قيم التسامح والترابط بين أبناء المجتمع الواحد .. لافتا إلى أنه تم التوصل لاتفاق مرضي ومنصف لإنهاء القضية مع كافة الأطراف ومعالجة آثارها وتداعياتها.



وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلت لاحتواء القضية وصولا إلى التنازلات من جميع الأطراف .. داعيا الجميع إلى توحيد الصفوف والتعاطي الإيجابي مع دعوات التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال.



من جانبه أكد المفتش العام بوزارة الداخلية أن معالجة قضايا القتل بالتصالح يسهم في حقن الدماء والحفاظ على الأمن والإستقرار وإخماد نار الفتن.



فيما ثمن أولياء الدم ومشائخ وأعيان مديريتي فرع العدين والمخادر دور قيادة السلطة المحلية وكافة الخيرين الذين ساهموا في حل القضية وتقريب وجهات النظر.



حضر الصلح مشرف المحافظة صالح حاجب ومدير الأمن السياسي بالمحافظة ومدير مديرية فرع العدين جمال المزحاني .

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ