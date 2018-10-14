بدء التصويت في الانتخابات التكميلية في باكستان

إسلام آباد-سبأ:

توجه أكثر من خمسة ملايين ناخب باكستاني اليوم الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية وذلك في 35 من المجالس الإقليمية والوطنية في أنحاء باكستان، حيث يتنافس أكثر من 300 مرشح في الانتخابات.



وذكرت قناة/ جيو/ الباكستانية أن الباكستانيين في الخارج سوف يصوتون في الانتخابات التكميلية لأول مرة.



وسيتم التنافس على 11 مقعدا بالمجلس الوطني و 11 في مجلس إقليم البنجاب وتسعة بإقليم خيبر بختونخوا ومقعدين في إقليمي السند وبلوشستان.



وقالت /جيو /إنه تم إعداد نحو 7489 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين.



وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية اعلنت الخميس الماضي أنها نشرت27 فريقا للإشراف على الانتخابات والتأكد من سيرها بصورة جيدة.

[14/أكتوبر/2018]سبأ