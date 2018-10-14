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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:56:44م
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  محلي
منظمات المجتمع المدني بالمحويت تدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[14/أكتوبر/2018]
المحويت -سبأ:

أدانت منظمات المجتمع المدني بمحافظة المحويت استمرار مجازر العدوان العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها استهداف نازحين بمديرية جبل راس في محافظة الحديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.


واستنكرت المنظمات في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) باستمرار الصمت الدولي إزاء مايتعرض له أطفال ونساء اليمن من مجازر مروعة وأوضاع إنسانية تندی لها جبين الانسانية.

وطالب البيان المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذه الجريمة وغيرها من مجازر الإبادة الوحشية التي يرتكبها العدوان علی مرأى ومسمع دول العالم منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف .. مؤكداً أن استمرار التواطؤ الدولي مع دول العدوان دليل علی عبثية القرار الدولي والاستخفاف بحقوق الانسان.

ودعت المنظمات أحرار وشرفاء العالم للتفاعل مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على تحالف العدوان بإيقاف العدوان وجرائمه المروعة وحصاره الجائر بحق اليمنيين.

سبأ
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