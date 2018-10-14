رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ديوكوفيتش يفوز على تشوريتش ويحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس بكين-سبأ:

فاز اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و6-4 ليحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة للمرة الرابعة اليوم.



وكسر اللاعب الصربي ( 31 ) عاما إرسال تشوريتش في الشوط السادس وتقدم عدة مرات إلى الشبكة ليعزز تقدمه.



وفاز ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى بعد أن حافظ على إرساله دون أن يخسر أي نقطة، وفقد أربع نقاط فقط على إرساله في المجمل.



وبدا تشوريتش، الذي حقق أحد أكبر الانتصارات في مسيرته بفوزه على روجر فيدرر في الدور قبل النهائي، بعيدا عن أفضل مستوياته في أول نهائي في تاريخه وخسر شوط إرساله في بداية المجموعة الثانية.



وأنقذ اللاعب الكرواتي (21 عاما) ثلاث نقاط لخسارة المباراة ليحافظ على إرساله في الشوط التاسع قبل أن ينتقل الإرسال لديوكوفيتش ويحسم لقبه الرابع هذا الموسم.



وسيتجاوز ديوكوفيتش، الذي عاد لأفضل مستوياته هذا الموسم وفاز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، فيدرر إلى المركز الثاني عالميا عندما تصدر النسخة التالية من التصنيف غدا الاثنين.



ومدد اللاعب الصربي الحاصل على 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مسيرة انتصاراته إلى 18 مباراة متتالية مع استمراره في ملاحقة رفائيل نادال المصنف الأول عالميا والذي فضل عدم المشاركة في موسم البطولات الآسيوية ليتعافى من إصابة في الركبة.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ