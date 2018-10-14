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تدشين مخيم طبي مجاني بمستشفى القيسي التخصصي بالبيضاء
[14/أكتوبر/2018]
البيضاء-سبأ:

دشن محافظ البيضاء علي محمد المنصوري بمستشفى القيسي التخصصي بمدينة البيضاء اليوم المخيم الطبي المجاني بمختلف العيادات الطبية والذي تنفذه مجموعة القيسي الطبية .


واستمع محافظ البيضاء ومعه مدير مكتب الصحة الدكتور فواد إدريس من مديرالمستشفى الدكتور محمد القيسي إلى شرح حول المخيم الذي يستمر شهرين والخدمات المجانية التي سيقدمها من فحوصات ورقود وعمليات جراحية في أقسام الجراحة العامة و الباطنية والقلب والمخ والأعصاب والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والعظام والمفاصل والكلي والمسالك البولية.

وخلال التدشين أشار محافظ البيضاء علي المنصوري إلى أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية المجانية لمساعدة المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.

وحث المنصوري القائمين على المخيم والكوادر الطبية على بذل مزيد من الجهود لاستهداف أكبر عدد ممكن من المرضى وإجراء عمليات جراحية وتمديد فترة المخيم نظرا لكثافة الإقبال من مديريات المحافظة والمناطق المجاورة لها.



سبأ
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