عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس نابلس-سبأ:







أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.







وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على حاجز حوارة، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور في كلا الاتجاهين.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة، على دوار حوارة الشمالي، ومفترق قرية بيتا، واعاقت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين.



من جانب اخر، قالت مصادر فلسطينية ، إن مستوطنين رشقوا مركبات فلسطينية، بالحجارة على الشارع الرئيسي في حوارة.



وأضافت ان قوات الاحتلال منعت عددا من المزارعين من قطف الزيتون في أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي قريوت جنوب شرقي نابلس.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ