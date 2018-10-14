محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يعلن عن إنشاء مركز للبحث العلمي صنعاء-سبأ:

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل عن إنشاء مركز للبحث العلمي بالوزارة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات الصحية في البلاد.



وأكد الدكتور المتوكل في اللقاء العلمي المنعقد اليوم حول أهمية البحث العلمي في طب العيون الذي نظمته منظمة عين العلمية بالتعاون مع شركة فرنس ليه مكتب اليمن بمناسبة اليوم العالمي للبصر أهمية اللقاء الذي ينعقد في إطار الاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة .



وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، يؤكد الأستمرار في التصدي لآثار العدوان وحصاره وماتركه من تداعيات على القطاع الصحي بشكل عام .



ولفت إلى أن هذا اللقاء سيؤسس لمرحلة علمية جديدة في القطاع الصحي تتمثل بأهمية الأبحاث العلمية لوضع الخطط واتخاذ القرارت المناسبة بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وتحديد مكامن الضعف والقوة وتجاوز الكثير من المشاكل خاصة تلك التحديات الصحية التي تفتقر إلى معلومات علمية كافية لكيفية التغلب عليها.



وأعتبر وزير الصحة انتظام مثل هذه اللقاءات العلمية فرصة لتبادل الخبرات في مستجدات البحث العلمي بما يعود بالنفع على المرضى خاصة أولئك الذين يتعذر علاجهم في الداخل .



ودعا إلى تشجيع ودعم البحث العلمي بكل مكوناته وجزئياته بحيث يصبح محور أساسي في كل المؤسسات العلمية الهادفة إلى تشخيص المشكلات التي تواجه اليمن في الجوانب الصحية وغيرها من الجوانب وبما يضمن إيجاد المعالجات للأزمات الطارئة في المجال الصحي .



من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمنظمة عين العلمية الدكتور طه الدعيس أهداف وبرنامج اللقاء.. مشيرا إلى أن اللقاء سيعمل على تحفيز الأطباء والباحثين في المجال الصحي لإجراء بحوث علمية في مجال العيون لمواكبة التطورات في هذا التخصص في ظل توفر قاعدة البيانات لديهم .



واستعرض اللقاء عدد من الأبحاث العلمية التي أجريت في اليمن ودورها في تطور الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى دراسة عن كيفية كتابة الأبحاث العلمية واستقاء المعلومات وأهمية توفير المجلات الدورية في مجال العلوم الصحية.



حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب و مدير شركة فرانس ليه مكتب اليمن الدكتور عبدالله العقاب وعدد من الاستشاريين والأطباء والأكاديميين.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ