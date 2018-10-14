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محافظ ذمار يتفقد سير حملة إزالة المخالفات بمدينة معبر
[14/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم ، سير أعمال حملة تنظيم الباعة المتجولين وإزالة المخالفات واستحداثات البناء من الأرصفة والشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة معبر بمديرية جهران.


وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية استمرار وتيرة العمل حتى إزالة كافة المخالفات من الشوارع العامة والأرصفة لما تمثله مدينة معبر من أهمية كمنطقة عبور لمعظم المحافظات وبما يضمن الحد من الازدحام المروري خصوصا على مداخل المدينة وتسهيل حركة السير .

ووجه الجهات المعنية بسرعة إيجاد أسواق بديلة لاستيعاب الباعة المتجولين والبسطات .. مشيداً بمستوى الوعي والتجاوب المجتمعي الواسع مع الحملة ومبادرة المخالفين بإزالة المخالفات من الشوارع العامة والأرصفة .

وأكد ضرورة الالتزام بعدم استئناف المخالفات ومنع الاعتداء على الأرصفة والشوارع العامة .. مشدداً على الجهات ذات العلاقة المتابعة المستمرة لما تم إزالته من مخالفات ومنع أي استحداثات جديدة .

فيما دعا مدير مديرية جهران اسماعيل المغني الجميع للتعاون وإنجاح الحملة لتحقيق أهدافها وبما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية وإبراز المظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه أوضح نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بالمديرية عبدالفتاح البنوس أن الحملة استكملت على مدى ثمانية أيام إزالة المخالفات في الشارع الرئيسي ومنطقة ضاف وشارع السلام والمدرسة وسط المدينة. .

ولفت إلى أن الحملة مستمرة حتى إزالة كافة المخالفات والأسواق العشوائية في المدينة وسيليها حملة نظافة شاملة بمشاركة مجتمعية واسعة بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على النظافة العامة.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الأشغال العامة المهندس هيصمي الهيصمي ومدير مكتب النقل حيدر سودان وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي ومدير صندوق النظافة والتحسين بالمديرية جمال جويل ومدير الأشغال احمد صلاح ومدير إدارة المرور المقدم فيصل الليساني .

سبأ
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