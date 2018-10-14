محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة عمل حول مشروع الوجبة المدرسية في المحويت// مصحح // المحويت-سبأ:

بدأت بمحافظة المحويت اليوم ورشة عمل تدريبية حول مشروع الوجبة المدرسية نظمها مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بالمحافظة.



وفي الافتتاح أوضح مشرف التغذية المدرسية بالمحافظة عبدالكريم الأخرم أن 37 متدرب ومتدربة من مدراء المدارس ومشرفين وأمناء مخازن سيتعرفون علی آليات تنفيذ مشروع الوجبة المدرسية الممول من برنامج الغذاء العالمي الذي يستهدف مدارس مديريتي مدينة المحويت وبني سعد كمبادرة إنسانية للتخفيف من أعباء أولياء أمور الطلاب.



وأكد أن الورشة تهدف علی مدی أربعة أيام في مديرية المدينة و14 يوم في مديرية بني سعد تعريف القائمين علی مشروع الوجبة بطريقة توزيعها وإيصالها للطلاب المستهدفين في المديريتين..مثمنا دعم برنامج الأغذية العالمي ودوره الإنساني في التخفيف من تداعيات الأوضاع المعيشية التي فرضها استمرار العدوان والحصار.







سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ