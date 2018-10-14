محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب اللقاء المشترك تهنئ الشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر صنعاء - سبأ:



هنأت أحزاب اللقاء المشترك الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقته (سبأ) أن الأحرار من أبناء الشعب اليمني قادرون اليوم على تفجير الثورة من جديد لإجلاء المحتل السعودي والإماراتي ومن يقف وراءهما وتحرير الأرض من دنسهم بعد أن عاثوا فيها فسادا ونهبوا ثرواتها وأهانوا شرفائها بسجونهم التي تجاوزت بشاعاتهم كل الحدود.



كما أكدت أهمية التعلم من الدروس التي راكمتها ثورة 14 من أكتوبر .. مشيرة إلى أن الشعب دائما هو الأقوى وهو الأقدر على التغيير وتفجير الثورة في وجه أي استعمار مهما كانت قوته وسطوته وجبروته وفي أي من بقعة من أرض اليمن.



ودعت كل حر في اليمن لأن يتسلح بالوعي خاصة بعد أن تكشفت نوايا العدوان والمسارعة لمواجهته في كل المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الإماراتي السعودي بكل الوسائل.

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ