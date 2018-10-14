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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 02:17:51م
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منظمة انتصاف تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها إزاء جرائم العدوان باليمن
[14/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

دعت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل ، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بمسئولياتها إزاء الجرائم و المجازر اليومية التى يرتكبها العدوان بحق الأبرياء في اليمن .

وأدانت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، استمرار تحالف العدوان بارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وآخرها قصف حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل رأس بالحديدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات .

وأوضح البيان أن هذه الجريمة تأتي في سياق جرائم العدوان واستهدافه لكل المناطق المدنية في الساحل الغربي ، موكداً أن التحالف تعمد منع وصول طواقم الإسعاف إلى ضحايا القصف في المناطق المنكوبة.

وحمل البيان دول التحالف كامل المسؤولية عن تلك الجرائم والمجازر و الإبادات الجماعية و القتل المتعمد ، مشدداً على أنها لن تسقط بالتقادم .

سبأ
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