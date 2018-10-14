محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة انتصاف تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها إزاء جرائم العدوان باليمن



دعت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل ، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بمسئولياتها إزاء الجرائم و المجازر اليومية التى يرتكبها العدوان بحق الأبرياء في اليمن .



وأدانت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، استمرار تحالف العدوان بارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وآخرها قصف حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل رأس بالحديدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات .



وأوضح البيان أن هذه الجريمة تأتي في سياق جرائم العدوان واستهدافه لكل المناطق المدنية في الساحل الغربي ، موكداً أن التحالف تعمد منع وصول طواقم الإسعاف إلى ضحايا القصف في المناطق المنكوبة.



وحمل البيان دول التحالف كامل المسؤولية عن تلك الجرائم والمجازر و الإبادات الجماعية و القتل المتعمد ، مشدداً على أنها لن تسقط بالتقادم .

سبأ [14/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ