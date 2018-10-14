محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات مديرية العدين بمحافظة إب إب – سبأ:

ناقش اجتماع موسع لأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية العدين محافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح أنشطة واحتياجات المديرية .



واستعرض الاجتماع بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ووكيلا المحافظة حارث المليكي وجمال الحميري و مشرف المحافظة صالح حاجب الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير الأداء في المديرية ، وكذا آلية توزيع المعونات الغذائية والمعالجات الواجب اتخاذها بشأنها .



وتطرق إلى سبل تطوير أداء عمل الجهات الأمنية ورفع قدراتها وجاهزيتها لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الجاهزية واليقظة الأمنية.



كما تم مناقشة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان ومخططات تدميرية تستهدف النيل منه وتمزيق النسيج الاجتماعي ، بالإضافة إلى دور المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية بالمديرية في تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني والحشد للجبهات .



وفي الاجتماع أشار المحافظ صلاح إلى المسئولية التي تقع على عاتق الجميع للاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بهدف التخفيف من معاناتهم التي فاقمها العدوان والحصار.



وأكد أهمية تضافر الجهود بما يكفل إحداث نقلة نوعية في الأداء ومعالجة الصعوبات الراهنة ، وحث الجهات المعنية على تكثيف البرامج والفعاليات التي تستهدف تحصين الشباب من الشائعات وتسخير طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن.



وشدد المحافظ صلاح على ضرورة اضطلاع الجميع بواجباتهم في مواجهة العدوان والحشد للجبهات وتسيير القوافل وتعزيز قيم التآخي والتكافل المجتمعي.



من جانبهم ثمن المشاركون الجهود الحثيثة التي تقوم بها قيادة المحافظة لمعالجة كافة الاختلالات وتنفيذ المشاريع الضرورية التي يحتاجها المواطنين والنازحين وتلمس أوضاع المديريات .



سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ