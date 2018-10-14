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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:02:31م
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الأرصاد: يحذر من التدفق المفاجئ للسيول في المهرة وحضرموت
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

حذر المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الساحلية والداخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان خلال الساعات القادمة.

كما دعا المركز في نشرته اليوم تلتقها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظتين إلى عدم ارتياد البحر كونه سيكون هائجا وارتفاع الموج بين 10 – 13 متر حفاظا على أرواحهم.

وأشار المركز إلى أن العاصفة الإعصارية "لبان " تتمركز حاليا جنوب شرق الغيظة على بعد 35 كم عند خط عرض 15.8 شمالا وخط طول 52.3 شرقا .

وتوقع المركز مرور العاصفة خلال الساعات القادمة ما بين مديريتي الغيظة وحصوين.. لافتا إلى أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم واستمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح عاتية على السواحل والمناطق الداخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت .

كما توقع المركز استمرار تدفق السيول في الشعاب والوديان مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة شبوة .

وجدد المركز دعوته للجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من التأثيرات الخطرة والمتوقعة للعاصفة, وكذا متابعة النشرات الجوية والتفاعل معها حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة .

سبأ
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