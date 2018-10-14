تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية . الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت. مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م. مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.