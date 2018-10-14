ترامب: إطلاق سراح القس أندرو برونسون "خطوة كبرى" للأمام في العلاقات الأمريكية التركية
[14/أكتوبر/2018]
واشنطن - سبأ:
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت القس أندرو برانسون في البيت الأبيض غداة إفراج السلطات التركية عنه بعد حكم قضائي في مدينة إزمير.
ووصف ترامب الإفراج عن برانسون بأنه "خطوة كبرى" للأمام في العلاقات الأمريكية التركية.
وشكر برانسون الرئيس ترامب على الجهود التي بذلها من أجل تسهيل إطلاق سراحه بعد أن سجن لنحو سنتين في اطار قضية "إرهاب" و"تجسس" أدت إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين أنقرة وواشنطن.
وقال برانسون مخاطبا الرئيس "لقد حاربت من أجلنا بالفعل".
وكان القس برانسون وصل السبت إلى واشنطن غداة إفراج السلطات القضائية التركية عنه.
سبأ