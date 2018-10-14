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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:27:12ص
تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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  عربي ودولي
أنور إبراهيم يفوز في انتخابات تكميلية ويقترب من رئاسة الوزراء في ماليزيا
[14/أكتوبر/2018]
كوالالمبور- سبأ:

حقق السياسي الماليزي أنور إبراهيم السبت فوزا ساحقا في انتخابات تكميلية أجريت خصيصا بهدف إعادته إلى البرلمان مما قربه أكثر إلى رئاسة الوزراء التي وعده بها غريمه السابق مهاتير محمد.


ويمثل الفوز عودة أنور رسميا إلى الحياة السياسية بعد خمسة أشهر فقط من الإفراج عنه من السجن، وستكون هذه أيضا هي المرة الأولى التي يصبح فيها هو ومهاتير عضوين في البرلمان تحت لواء واحد بعد عداء مرير استمر 20 عاما.

وفاز أنور بالمقعد بأغلبية تتجاوز 23 ألفا و500 صوت على الرغم من ضعف إقبال الناخبين.

سبأ
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