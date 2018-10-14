اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صندوق النقد الدولي يحذر بأن "فسحة الفرص تضيق" أمام الاقتصاد العالمي واشنطن - سبأ:





حذر صندوق النقد الدولي السبت بأن "فسحة الفرص تضيق" بوجه الحفاظ على النمو العالمي فيما تتزايد النزاعات التجارية وتواجه الأسواق الناشئة أزمات مالية، ودعا الدول إلى تفادي التصعيد بعمليات تخفيض تنافسي للعملات واستخدام أسعار الصرف لأهداف المنافسة.



وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد قلل من مخاوف عبر عنها اجتماع للصندوق هذا الأسبوع في جزيرة بالي إزاء نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن العالم يمكن أن يكون رابحا إذا ما أُجبرت بكين على تغيير سياساتها التجارية.



لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان إنه فيما لا يزال النمو العالمي حاليا "مستقرا"، إلا أن المخاطر "تتزايد باستمرار وسط توترات تجارية متصاعدة ومخاوف جيوسياسية مستمرة".



وعقد الصندوق الدولي اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي في الجزيرة الإندونيسية في وقت سابق هذا الأسبوع في أجواء متشائمة يهيمن عليها النزاع التجاري بين أكبر عملاقين اقتصاديين، وأوضاع مالية متوترة تواجهها الأسواق الناشئة.



والثلاثاء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بمقدار 0,2 نقطة مئوية وصولا إلى 3,7% للعامين 2018 و2019، مشيرا إلى النزاع التجاري.



وقالت المنظمة التي تضم 189 دولة إن "فسحة الفرص تضيق" داعية الأعضاء "الى الامتناع عن التخفيض التنافسي (للعملة) واستهداف معدلات الصرف لأغراض تنافسية" في تصويب على ما يبدو للولايات المتحدة والصين.



وقال منوتشين هذا الأسبوع إنه أبلغ رئيس البنك المركزي الصيني قلقه بشأن ضعف العملة الصينية.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم بكين بخفض قيمة عملتها لتخفيف أثر الرسوم التجارية الأمريكية.



لكن منوتشين الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات بالي رفض التعليق عما إذا كانت واشنطن ستعلن في تقرير لوزارة الخزانة مرتقب الأسبوع المقبل أن الصين تتلاعب بالعملة.



ومن شأن ذلك الإعلان أن يطلق إجراءات بحق الصين يمكن أن تؤدي إلى تدابير عقابية.



وقال بيان صندوق النقد الدولي إنه سيسعى لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية وتعزيز الثقة في نظام التجارة العالمي.



وأكد أنه سيستمر في مساعدة الدول على مواجهة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية "لتفشي الأمراض ومخاطر الفضاء الافتراضي والتغير المناخي والكوارث الطبيعية وندرة الطاقة والنزاعات والهجرة واللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية".

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ