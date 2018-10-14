مظاهرات في شوارع برلين احتجاجا على تنامي التيارات العنصرية في ألمانيا

برلين - سبـأ:

خرج عشرات الآلاف من الألمان إلى وسط شوارع العاصمة الألمانية برلين للاحتجاج على تنامي التيارات العنصرية في البلاد.



وأعلن التجمع الداعي الى التظاهرة أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 242 ألفا، بينما كان يتوقع مشاركة 40 ألفا.



وقالت تيريزا هارتمان، المتحدثة باسم التجمع الذي يحمل اسم "كلنا واحد"، إن العدد الكبير للمتظاهرين هو دليل "نجاح" التظاهرة.



ولم تقدم الشرطة أي رقم محدد عن عدد المتظاهرين، واكتفت بالقول انهم "عشرات الآلاف".



وأطلق المتظاهرون هتافات مثل "قولوها بصوت عال، نحن كلنا واحد ولن نتفرق".



وأعلنت الشرطة مساء السبت أن نحو 900 عنصر من قوات الأمن واكبوا التظاهرة ولم تسجل أي حادثة تذكر.



وسار المتظاهرون في قلب برلين حتى بوابة براندبورغ الشهيرة ،بينما رفعت لافتات كتب عليها "لا مكان للنازيين" و"عمليات الانقاذ في البحر ليست جريمة" في اشارة الى انقاذ المهاجرين في البحر.



ويتألف تجمع "كلنا واحد" من منظمات غير حكومية وفنانين ونقابات ومنظمات دينية وخيرية.



وتمت الدعوة الى التظاهرة تحت شعار "من أجل مجتمع حر ومنفتح وضد الإقصاء"، والهدف منها الاحتجاج على تنامي التيارات العنصرية بقيادة اليمين المتطرف الذي دخل قبل نحو عام الى مجلس النواب.



ودعم مسؤولون سياسيون من اليسار خاصة التظاهرة، على غرار وزير الخارجية هايكو ماس الواسع الشعبية.

[14/أكتوبر/2018]سبأ