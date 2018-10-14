ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في أفغانستان إلى 22 قتيلا

كابول - سبأ:

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في شمال شرق افغانستان السبت إلى 22 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان اليوم الأحد.



وقتل عشرات الأشخاص أو جرحوا في هجمات مرتبطة بالانتخابات في أنحاء أفغانستان السبت إذ انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط أنصار نظيفة يوسفيبك، المرشحة عن ولاية تخار في شمال شرق أفغانستان بحسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم الولاية محمد جواد هجري.



وأضاف أن معظم القتلى البالغ عددهم 22 والجرحى الـ36 هم من المدنيين.



من ناحيته قدم مدير دائرة الصحة في الولاية حفيظ الله صافي حصيلة أعلى بقليل من 23 قتيلا.



وفي ولاية هرات (غرب) هاجم مسلحان مكتب حملة مرشح في منطقة إنجيل، ما أدى إلى مقتل شخصين، بحسب المتحدث باسم الحاكم جيلاني فرهد.



وقتل طفل في التاسعة من العمر وعنصر أمن كما أصيب شخصان آخران بجروح في الهجوم.



وأدت أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات التي أرجأت مرات عدة إلى مقتل أو جرح مئات الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية.



وقتل تسعة مرشحين معظمهم في عمليات قتل استهدفتهم، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات.

[14/أكتوبر/2018]سبأ