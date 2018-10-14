ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:04:00ص
تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
أنور إبراهيم يفوز في انتخابات تكميلية ويقترب من رئاسة الوزراء في ماليزيا
صندوق النقد الدولي يحذر بأن "فسحة الفرص تضيق" أمام الاقتصاد العالمي
مظاهرات في شوارع برلين احتجاجا على تنامي التيارات العنصرية في ألمانيا
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الرام شمال القدس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في أفغانستان إلى 22 قتيلا
[14/أكتوبر/2018]
كابول - سبأ:

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في شمال شرق افغانستان السبت إلى 22 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان اليوم الأحد.


وقتل عشرات الأشخاص أو جرحوا في هجمات مرتبطة بالانتخابات في أنحاء أفغانستان السبت إذ انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط أنصار نظيفة يوسفيبك، المرشحة عن ولاية تخار في شمال شرق أفغانستان بحسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم الولاية محمد جواد هجري.

وأضاف أن معظم القتلى البالغ عددهم 22 والجرحى الـ36 هم من المدنيين.

من ناحيته قدم مدير دائرة الصحة في الولاية حفيظ الله صافي حصيلة أعلى بقليل من 23 قتيلا.

وفي ولاية هرات (غرب) هاجم مسلحان مكتب حملة مرشح في منطقة إنجيل، ما أدى إلى مقتل شخصين، بحسب المتحدث باسم الحاكم جيلاني فرهد.

وقتل طفل في التاسعة من العمر وعنصر أمن كما أصيب شخصان آخران بجروح في الهجوم.

وأدت أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات التي أرجأت مرات عدة إلى مقتل أو جرح مئات الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية.

وقتل تسعة مرشحين معظمهم في عمليات قتل استهدفتهم، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
أنور إبراهيم يفوز في انتخابات تكميلية ويقترب من رئاسة الوزراء في ماليزيا
مظاهرات في شوارع برلين احتجاجا على تنامي التيارات العنصرية في ألمانيا
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الرام شمال القدس
الاحترار المناخي تسبب في ازدياد الكوارث الطبيعية أربع مرات منذ السبعينات
هبوط إضطراري لطائرة ركاب تابعة لشركة (لوفتهانزا) الألمانية بسبب دخان
فرار أعضاء في مفوضية الانتخابات في المالديف
مقتل 12 شخصاً في إنفجار دراجة نارية إستهدف مرشحة في شمال شرق أفغانستان
مقتل11 طفلا جراء السيول في إندونيسيا
تأكد إصابة موظف بالأمم المتحدة بالإيبولا في شرق الكونجو
كندا تقدّم مساعدة ماليّة طارئة للأونروا
العدوان السعودي على اليمن
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by