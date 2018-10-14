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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:04:00ص
تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
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تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
[14/أكتوبر/2018]
محافظات  - سبأ:

تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بعدد من الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية بالإضافة إلى كسر زحافاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً واسعاً للغزاة مسنوداً بغطاء جوي مكثف قبالة منفذ علب في عسير ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتدمير ثلاث آليات عسكرية .

وأطلقت القوة الصاروخية ثلاثة صواريخ زلزال1 على الغزاة والمرتزقة أثناء زحفهم قبالة المنفذ ، في حين تم إطلاق صاروخ بدر1 الباليستي على معسكر مستحدث في ظهران .

وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في حصن الحماد في نجران ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين في نهوقة وغرب السديس ، كما دكت المدفعية تجمعات أخرى لهم في مركز عاكفة ورقابة .

و تم كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته على مربع الحماد أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم ، كما تم كسر محاولة تقدم للجنود السعوديين على مربع الحماد في محاولة لسحب جثث قتلاهم بينهم ضباط سعوديين .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته جنوب غرب جبل النار في جيزان وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد واغتنام أسلحة .

وفي الساحل الغربي قصفت المدفعية تجمعات للغزاة ومرتزقتهم غرب الدريهمي محققة إصابات مباشرة وتم تدمير آليتين للغزاة غرب الفازة جنوب كيلو 16 ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .

وأفاد المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آليتين في منطقتي الأشقري والمخدرة بـمديرية صرواح محافظة مأرب ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة كانوا على متنهما .

وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في المفاليس بمديرية حيفان ، وقتل آخرون في استهداف وحدة ضد الدروع لتجمعاتهم بالمديرية نفسها ، ودكت المدفعية مواقع أخرى في الشرف بمديرية الصلو .

وأكد المصدر إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة وآلياتهم في حريب نهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية ، في حين قتل وجرح عدد من المرتزقة بتفجير آليتهم في ميدى .

سبأ
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