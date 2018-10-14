محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد شباب اليمن : استمرار جرائم تحالف العدوان دليل على وحشيته واستهدافه الممنهج لليمن أرضاً وإنساناً صنعاء ـ سبأ:

أكد الاتحاد العام لشباب اليمن أن استمرار جرائم تحالف العدوان دليل على وحشيته وهمجيته واستهدافه الممنهج لليمن أرضاً وإنساناً .



وأشار الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهداف النازحين في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة جاءت بعد يوم استهداف مديريتي الدريهمي والتحيتا وتدمير مستشفى الدريهمي ومستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدمات للنساء الحوامل والمواليد ومنازل المواطنين في التحيتا .



وأوضح الاتحاد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين تحد صارخ لكل المواثيق الأممية وانتهاك فاضح لكل الاتفاقيات الدولية وتجاوز لأخلاقيات الحر ، مبيناً أن هذه المجازر المروعة بحق الشعب اليمني تسقط كل الشعارات الزائفة باسم حقوق الإنسان التي تتشدق بها الأمم المتحدة.



وأهاب البيان بجميع شباب اليمن الانخراط في صفوف الجيش لمواجهة هذا العدوان الغاشم ، داعياً جميع المنظمات والاتحادات الشبابية والطلابية والإنسانية العربية والدولية إلى إدانة جميع الممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها تحالف العدوان الأمريكي السعودي

سبأ [14/أكتوبر/2018]سبأ