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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:04:00ص
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  محلي
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تدين استمرار مجازر تحالف العدوان
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء  ـ سبا:

أدانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي استمرار عمليات القتل الممنهج للمدنيين في محافظة الحديدة من قبل طيران العدوان وآخرها جريمتي الدريهمي وجبل رأس .


وحملت أحزاب التحالف الوطني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، المسؤلية القانونية وتبعاتها للأمم الصامتة والمتخاذلة عن ردع المعتدين وإيقاف العدوان بحق الشعب اليمني.

واستنكر البيان عمليات بيع الأسرى والمعتقلين التي يقوم بممارستها بعض مرتزقة العدوان الأمر الذي ينكره الدين الإسلامي والعرف القبلي والقانون الدولي الإنساني.

سبأ
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