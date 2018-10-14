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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:24:04ص
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منتدى الاقتصاد والمال يناشد الرأي العام والمنظمات الحقوقية بالضغط لوقف إرهاب تحالف العدوان
[14/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:

أدان منتدى الاقتصاد والمال والأعمال الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران التحالف بحق المدنيين الابرياء في مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة .


وناشد المنتدى في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، الرأي العام المحلي والعالمي وكل المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية بممارسة الضغوط لوقف إرهاب دول التحالف بقتل المدنيين من النساء والأطفال والمرضى والجرحى في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والشرائع السماوية والقانون الدولي .

وحمل البيان الأمم المتحدة مسئولية استمرار هذه الجرائم البشعة بحق المدنيين وتحت الحماية الأمريكية ، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم تحالف العدوان هو ماشجعه على مواصلة عدوانه على اليمن وارتكاب المزيد من الجرائم .

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم العدوان المستمرة وتحقيقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥م وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨م

سبأ
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