[14/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:
استشهد 18 مواطناً و أصيب 20 آخرون بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي في محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 17 مواطناً استشهدوا وأصيب 20 آخرون بغارتين لطيران العدوان استهدفتا حافلتين تقل أسر نازحة في الطريق العام بالمصبرية في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة .
وفي محافظة صعدة استشهد مواطن من أبناء مديرية منبه الحدودية بنيران حرس الحدود السعودي ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح و شدا و باقم الحدودية .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة أم الرياح بمديرية كتاف بالمحافظة .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .
سبأ