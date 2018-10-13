محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يتفقد سير العمل في عدد من مشاريع المياه بمديرية عبس حجة - سبأ:

أطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على سير العمل في عدد من مشاريع المياه بمديرية عبس .



حيث اطلع المحافظ ومعه وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل، على سير العمل بمشروع مياه منطقة البتارية البالغ تكلفته 364 ألف دولار ويشمل منظومة طاقة شمسية متكاملة وتأهيل شبكة خطوط ضخ بطول 20 كيلو متر وأكثر من 11 كيلو متر شبكة داخلية .



كما إطلع على مشاريع مياه منطقة المطاين ومياه منطقة العك ومياه خزان العباسي والبالغ تكلفتها الإجمالية نحو 125 ألف دولار.



وتفقد المحافظ الصوفي ومعه وكيل المحافظة ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، مشروع المؤسسة المحلية للمياه بمديرية عبس وأطلعوا على وحدات الضخ والمكون من ثلاث مضخات بتكلفة إجمالية 186 ألف دولار.



واعتبر المحافظ الصوفي تنفيذ هذه المشاريع في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن يمثل صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان.



وأشاد بجهود القائمين على تلك المشاريع وكذا دور السلطة المحلية وفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والمنظمات الداعمة على ما تقدمه في مجال مشاريع المياه .



ولفت إلى أهمية تلك المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين من المياه النظيفة .. مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز بقية المشاريع التي قيد الإنشاء وفق المواصفات المطلوبة والفترة الزمنية المحددة.



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الصحة العامة الدكتور إبراهيم الأشول والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد الكحلاني وعدد من مسئولي المحافظة.

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ