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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:03:17ص
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الدائرة الحقوقية بالمكتب السياسي لأنصار الله تدين جريمة العدوان بجبل راس
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أدانت الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان ، باستهدافه نازحين كانوا على متن حافلتين في الطريق العام بالمصبرية في مديرية جبل راس بالحديدة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم اطفال ونساء .

واشارت الدائرة في بيانا لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه الجريمة البشعة لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة فقد سبق لطيران العدوان السعودي الاماراتي الأمريكي استهداف المدنيين والنازحين في الطريق العام عدة مرات .

ولفت البيان إلى ان حصيلة القتلى في هذه الجريمة تضاعف بفعل استمرار الطيران بالتحليق المكثف واعاقته المسعفين وكذلك قيام العدوان بقطع الطرق الرئيسية إلى الحديدة في الكيلو 16 وجعل المدنيين يسلوكون قسرا طرقا بعيدة.

ولفت البيان إلى ان جرائم العدوان وحصاره المستمر المفروض على اليمن يعد تحدا سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين والحصار والتجويع للشعب اليمني.

واستنكر البيان استمرار الصمت الاممي علي هذه الجرائم ، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي العمل على ايقاف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة جرائمه باليمن .

سبـأ
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