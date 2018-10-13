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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:03:17ص
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وزير النفط ومدير شركة النفط يدشنان مشروع النظام الإلكتروني للرقابة على المحطات
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

دشن وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس اليوم ومعه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي، مشروع النظام الإلكتروني للرقابة على المحطات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وخلال التدشين الذي حضره عدد من قيادات الشركة ووكلاء المحطات، أكد وزير النفط والمعادن على أهمية المشروع الذي يهدف إلى الرقابة الفاعلة على المحطات والذي من خلاله يتم معرفة كمية المواد ومتابعتها ومعرفة المخزون في المحطات والرقابة على تفريغ المواد.

فيما أوضح المدير العام التنفيذي لشركة النفط أن هذا النظام الآلي يعتبر نظام حديث ومتكامل يعمل عبر تطبيقات الإنترنت.

سبـأ
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