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آخر تحديث: الأحد، 14 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:03:17ص
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مؤسسة صدى الأحداث تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أدانت مؤسسة صدى الأحداث مجزرة تحالف العدوان بحق النازحين في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة التي راح ضحيتها 49 شهيد وجريح.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة مِـن المجازر التي يرتكبها يوميا ًتحالف العدوان الأمريكي السعودي بِحق الشعب اليمني.

وطالبت المؤسسة مجلس الأمن والمُنظمات الدولية والقانونية والحقوقية بالعمل على إيقاف الضربات الجوية التي يشنها تحالف العدوان مرتكبا الجرائم المروعة بحق المواطنين.

وحمل البيان السعودية وتحالفها المسؤولية عن كُل الجرائم التي استهدفت المدنيين .. مطالبا بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

كما حمل البيان منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها الذي شجع التحالف السعودي على الإستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في اليمن.

وناشدت المؤسسة المُجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني وإدانة الجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان.

وجددت المؤسسة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة من قبل تحالف العدوان في اليمن.

سبـأ
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