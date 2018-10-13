أمانة العاصمة : لقاء تشاوري للإعلام المسموع يقر توحيد بث برامج التوعية بالنظافة

صنعاء - سبأ :

أقر اللقاء التشاوري الأول لممثلي وسائل الأعلام المسموعة بأمانة العاصمة الذي نظمه صندوق النظافة والتحسين بالأمانة اليوم ، بث برامج إذاعية وفلاشات توعوية للحفاظ على النظافة موحدة وفق جدول زمني محدد.







وفي اللقاء المنعقد تحت شعار " الإعلام المسموع .. شريك التنمية " ,بحضور مدير عام إذاعة وطن العميد عبدالعظيم عز الدين وعدد من مدراء وممثلي وسائل الأعلام المختلفة ، اكد أمين العاصمة حمود عُباد ، اهمية دور وسائل الاعلام في التوعية للحفاظ على النظافة .

واشار إلى ان الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مجتمعية ، وان وسائل الإعلام تقع على عاتقها مهمة وواجب نشر ثقافة الحرص والحفاظ على الوجه الجمالي والبيئي والحضاري للعاصمة صنعاء.

ونوه عباد بجهود عمال النظافة ، لافتا إلى انها مهما بلغت لن تحقق الاهداف المرجوة منها إلا بالتعاون المجتمعي وخصوصا الإعلام .



من جانبه أكد مدير عام صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة محمد عبدالرحمن شرف الدين، اهمية دور الإعلام المسموع في توعية المجتمع بالحفاظ على النظافة بإعتباره واجب ديني ووطني.



بدورهم أكد مدراء وممثلي وسائل الأعلام المسموعة، على أهمية تضافر الجهود الرسمية والتوعوية والمجتمعية والإعلامية وتوحيدها في سبيل خلق وعي مجتمعي بضرورة الحفاظ على النظافة.

[13/أكتوبر/2018]سبـأ