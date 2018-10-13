محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بذمار تدين جريمة العدوان في جبل رأس بالحديدة ذمار - سبأ :

أدانت قيادة محافظة ذمار والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي، جريمة استهداف طيران العدوان حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل رأس بالحديدة وراح ضحيتها 49 شهيدا وجريحا.



واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، تأتي تواصلا لمجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان بشكل ممنهج منذ نحو أربعة أعوام دون وازع ديني أو أخلاقي .



وجددت استنكارها للصمت الدولي وغظه الطرف عن جرائم العدوان الوحشية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمنشآت العامة والخاصة وأماكن التجمعات السكانية والتي تنتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية.



وحمل البيان دول تحالف العدوان مسئولية هذه الجريمة وسابقاتها .. مطالبا بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وكل من تورط في هذه الجرائم الوحشية.



وحملت قيادة محافظة ذمار المجتمع الدولي مسئولية تمادي العدوان في سفك الدم اليمني .. مؤكدة أن هذه المجازر البربرية جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.



وحثت الشعب اليمني على تعزيز الاصطفاف ودعم الجيش واللجان الشعبية بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته والرد على جرائمه.



ودعت شعوب العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل جرائم العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا.



سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ