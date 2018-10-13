قيادة الداخلية تهنئ القيادة السياسية بذكرى الـ 55 لثورة 14 أكتوبر وتجدد العهد بافشال مؤامرات العدو الإجرامية

صنعاء - سبأ :

رفعت قيادة وزارة الداخلية برقية تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية الاستاذ مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة حلول الذكرى الـ 55 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة .





وجددت فيها العهد للقيادة السياسية باستنفار الطاقات وشحذ الهمم، ورفع الجهوزية في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وأخذ كل التدابير اللازمة لردع كل مؤامرات العدوان ومرتزقته التخريبية.

واكدت أنه مهما بلغ العدو في حماقته وداعشيته ومحاولاته القذرة لاستهداف الأمن والأستقرار الداخلي في المناطق الحرة، وسعيه لجرها إلى وضع شبيه بما يحصل في المناطق المحتلة، فإن نصيبه الفشل ومصيره الخسران .

واوضحت أن الجهات الأمنية لا تكتفي بأحصاء أفعال العدو الإجرامية ومخططاته الخبيثة ، بل تسبقه دائما بخطوات، وتائد مؤامراته في مهدها .

وفيما يلى نص البرقية :



نرفع إلى مقامكم الكريم باسم قيادة وزارة الداخلية ونيابة عن كافة ضباط وصف وأفراد منتسبي الأمن والشرطة أزكى التهاني والتبريكات بحلول الذكرى ال 55 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة .

ويسرنا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً أن نجدد العهد للقيادة السياسية باستنفار الطاقات وشحذ الهمم، ورفع الجهوزية في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وأخذ كل التدابير اللازمة لردع كل مؤامرات العدوان الأمريكي السعواماراتي ومرتزقته التخريبية، ومع أن الجهوزية مرتفعة والهمة عالية ، إلا أننا وبحمد الله وتوفيقه ، وبفضل ما توليه القيادة السياسية من إهتمام كبير لاستقرار الوضع الأمني ومتابعة دائمة لتطويره ، نخطوا كل يوم إلى الأمام محققين المزيد في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني كماً وكيفاً ، ورفع مستوى الجهوزية ، وكشف الجريمة قبل وقوعها ، وترسيخ الالتزام بالضوابط القانونية في مختلف الإجراءات الأمنية ، وتطوير الاداء على كافة المستويات، وتمتين العلاقة مع أبناء المجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية الأمنية ، وهو ما انعكس على مستوى الإنجازات الأمنية الكبيرة ، وقدرة رجال الأمن العالية في تنفيذ مهامهم بقوة واقتدار وحرفية مشهودة.



فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، إننا اليوم وقد استمعنا إلى خطابكم التاريخي العظيم بمناسبة حلول الذكرى ال 55 لثورة ال 14 ، الذي قطعتم فيه العهد لأبناء الشعب، بالسهر على أمنهم ، ورعاية مصالحهم ، والعمل على إفشال كل مخططات وتوجهات العدو ، بملاحقة كل ذيوله وأدواته وعدم السماح لها بأي أنشطة تمس أمن المواطنين ، أو تضر بمصالحهم أو تستهدف صمود وتماسك الجبهة الداخلية تحت أي عنوان ، وفي أي زمان ومكان .. وازاء ذلك نجدد تأكيدنا لك بأن عهدك الذي قطعته لأبناء الشعب اليمني هو عهدنا لك ولهم في مختلف الظروف والأوقات ، فكونوا على ثقة بأن رجال الأمن سيظلون هم الدرع الحصين لوطننا العزيز، والصخرة الصماء التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان ومكائدهم .

ومهما بلغ العدو في حماقته واجرامه وداعشيته ومحاولاته القذرة لاستهداف الأمن والاستقرار الداخلي في المناطق الحرة، وسعيه لجرها إلى وضع شبيه بما يحصل في المناطق المحتلة، فإن نصيبه الفشل ومصيره الخسران ، فالجهات الأمنية بحمد الله لا تكتفي باحصاء أفعال العدو الإجرامية ومخططاته الخبيثة ، بل تسبقه دائما بخطوات، وتائدها في مهدها، وتحبط العدو قبل تمكنه من تنفيذها ، ويساعدها في ذلك الوعي المتنامي للجبهة الداخلية، التي أصبحت بفعل تجربتها الكبيرة أكثر متانة وصلابة من أي وقت مضى .



وبات الجميع يدركون أن تحالف العدوان الذي تقوده امريكا وادواتها في المنطقة يتحرك لمحاولة استهداف الجبهة الداخلية ، بناء على اخفاقاته العسكرية في مختلف جبهات العزة والشرف، محاولا تحقيق انتصار هو أبعد عليه من عين الشمس ، فيقظة الأبطال في كافة الميادين الأمنية والعسكرية تترك العدو في حالة تخبط وارتباك يتنامى يوما بعد آخر .



فكما أن إمعان العدو في سفك دماء أبناء شعبنا وحصاره ظلما وعدوانا ، لم تزد شعبنا إلا صمودا وصلابة ، فإن كافة محاولاته لاستهداف الأمن والاستقرار لا تزيدنا إلا قوة ويقظة واستعدادا للمواجهة ، ولا تزيد أبناء شعبنا إلا وعيا وتماسكا وايمانا بقضيتهم العادلة .

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار ، الشفاء للجرحى ، والنصر والتأييد لشعبنا وأمتنا

والخزي والعار للمعتدين وادواتهم الإجرامية .

[13/أكتوبر/2018]سبـأ