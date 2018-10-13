محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يطلع على سير العمل بمركز المشغولات اليدوية والحرفية بعبس حجة - سبأ :

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي، اليوم على سير العمل بمركز المشغولات اليدوية الذي ينفذ ضمن مشروع تعزيز الصمود في الريف اليمني التابع لمؤسسة التنمية المستدامة.



وطاف المحافظ الصوفي ومعه وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي بأقسام المركز واستمع إلى شرح حول الأنشطة التي يقيمها المركز في مجال الخياطة والتريكو وصناعة البخور والأعمال الحرفية واليدوية القديمة.



وأشاد محافظ حجة بما احتواه المركز من أنشطة وأعمال حرفية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للملتحقات بالمركز فضلا عن الحفاظ على الموروث الشعبي.



وكان المحافظ الصوفي؛ تفقد سير العمل بمشروع شق طريق مجعر – العك بمديرية عبس البالغ طولة نحو 1200 متر وتنفذه مؤسسة التنمية المستدامة ضمن مشروع تعزيز الصمود في الريف اليمني بتكلفة إجمالية 200 ألف دولار.



رافقه خلال الزيارة مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث علان علي فضائل ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور إبراهيم الأشول والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد الكحلاني .

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ