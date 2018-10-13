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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:14:50م
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قيادة محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان في جبل راس في الحديدة
[13/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ :

أدانت قيادة محافظة المحويت والسلطة المحلية استمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وآخرها استهداف نازحين بمديرية جبل راس في الحديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحی.



وأكدت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن تمادي قوی العدوان في إرتكاب المزيد من الجرائم المروعة يتحمل مسئوليتها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تغض الطرف بصمتها عن مايتعرض له أطفال ونساء اليمن .

ودعا البيان جميع المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة وغيرها من المجازر وعدم السكوت عنها..محملا دول العدوان المسئولية الكاملة عن تداعيات الأوضاع في اليمن.

وأكدت قيادة محافظة المحويت أن الصمت الدولي عن سفك دماء الشعب اليمني شجعه على الاستمرار في غيه وصلفه دون أن يخشى أي عقوبة.
ودعت إلی رص الصفوف وتعزيز التلاحم والصمود ومواصلة رفد الجبهات للرد علی جرائم العدوان والدفاع عن سيادة الوطن وكرامة أبنائه.

إلى ذلك نظم تربويو مديرية الطويلة وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.

وفي الوقفة التي حضرها مدير المديرية ومسؤولي المديرية وادارة التربية ندد المشاركون باستمرار مجازر الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني وآخرها جريمة إستهداف نازحين بمديرية جبل راس في محافظة الحديدة.

وأكدت كلمات المشاركين أن صلف ووحشية قوی العدوان لن تتوقف الا بالتحرك نحو جبهات القتال لدعم المرابطين في تطهير الوطن من دنس الغزاة وتكبيدهم المزيد من الخسائر في الارواح والعتاد.

وأكد تربويو الطويلة مواصلة الصمود في آداء واجبهم بجبهة التعليم دونما يأس واستسلام لتداعيات وظروف الوضع الراهن الناجم عن استمرار العدوان والحصار.

سبـأ
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