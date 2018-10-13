محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الوطنية للأسرى تدين إقدام قيادات من المرتزقة على بيع أسرى للنظام السعودي صنعاء - سبأ :

أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إقدام عدد من قيادات المرتزقة من قبيلة مراد- مأرب المتواجدين في جبهات البيضاء وشبوة على بيع مجموعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية إلى النظام السعودي.



وأكدت اللجنة الوطنية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بيع الأسرى جريمة نكراء وتصرفٍ أرعن يشوه القبيلة اليمنية ويسيئ إلى ماضيها وحاضرها وتتنافى مع مبادئها وقيمها وأعرافها التي عُرفت بها حتى في الصراعات والحروب.



وقالت اللجنة" حدثت هذه الجريمة في الوقت الذي كنا فيه على تواصل مع بعض مشائخ قبيلة مراد الشرفاء من أجل التوصل إلى إتفاق لإجراء تبادل للأسرى بيننا وبينهم خاصة وأن لدينا أعداد من الأسرى وفيهم قيادات من أبناء هذه القبيلة".



وحملت اللجنة هذه القيادات المسؤولية الأخلاقية والقانونية والقبلية إزاء هذا العمل السيئ والمشين، كما حملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى.



ودعا البيان جميع القبائل اليمنية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء .. مهيبا بالشرفاء والأحرار من أبناء قبيلة مراد خاصة إلى إدانة هذا التصرف وغيره من الأعمال الإجرامية والتصدي لمرتكبيها ومنعهم من تكرارها كونها تسيء لهم قبل غيرهم.



كما دعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المنظمات الدولية والمحلية إلى التحرك الجاد والفاعل لحماية الأسرى في سجون قوى العدوان ومرتزقتهم إزاء ما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل والعمل على منع مثل هذه الأعمال والتي تعتبر جرائم حرب تتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية.

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ