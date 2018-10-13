محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع تجدد الدعوة للمغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام صنعاء - سبأ :

جددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الدعوة للمغرر بهم الذين يزالون يقفون في صف المعتدين والغزاة العودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام باعتباره فرصة لمراجعة أنفسهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة.



وأوضح بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن هذه الدعوة تأتي ترجمة لقرار العفو العام الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، باعتبار القرار فرصة تاريخية مفتوحة أمام المغرر.



وأكد البيان أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وسيتم فتح صفحة جديدة وسيكون للعائدين من المغرر بهم الأمان الكامل في العودة إلى قراهم ومناطقهم ونيل شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم وستصرف كافة مستحقاتهم.



فيما يلي نص البيان:



ترجمة لقرار العفو العام الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط تدعوا قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة من غرر بهم العدوان ومن لا يزالوا يقفون في صف المعتدين والغزاة إلى العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام باعتباره فرصة تاريخية مفتوحة أمامهم لمراجعة أنفسهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة والعودة إلى صف الوطن ليعمل جميع أبناء الوطن تحت راية واحدة ويقفون صفا واحدا في مواجهة العدوان والغزاة والاقتصاص لجرائم العدوان ولدماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ التي سفكها الأعداء في كل محافظة وقرية على إمتداد أراضي الجمهورية اليمنية.



إننا ومن منطلق حرصنا وواجبنا الديني والوطني والأخلاقي نكرر دعوتنا لإخواننا المغرر بهم بان يفيقوا من سباتهم فلقد انكشفت كافة أهداف العدوان واتضحت مشاريعهم الاحتلالية والتوسعية التي لم تعد خافية على أحد فلا يراهنوا على الأعداء لأن كل رهاناتهم ومشاريعهم ستسقط لامحالة وسيرحلون من أراضينا عما قريب وهم مقهورين اذلاء صاغرين بفضل عزائم وتضحيات الرجال الأوفياء الرافضين للذل والخنوع.



ها هي فرصة أخيرة من قرار العفو العام تصدرها القيادة السياسية والعسكرية العليا لإتاحة الفرصة أمام من تبقى من المغرر بهم لمراجعة أنفسهم ومواقفهم قبل فوات الأوان.



ولقد تلقت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتتلقى اتصالات كثيرة على مدار الساعة من المغرر بهم ولهذا تم تخصيص الرقم المجاني 176 من كافة شبكات الاتصالات المحلية والهاتف النقال للتواصل مجانا وسيتم ترتيب أوضاع العائدين من المغرر بهم وتسهيل مرورهم في كافة النقاط والمنافذ وضمان وصولهم بأمان وسلامة.



وتؤكد قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وسيتم فتح صفحة جديدة وسيكون للعائدين من المغرر بهم الأمان الكامل في العودة إلى قراهم ومناطقهم ونيل شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم وستصرف كافة مستحقاتهم.



أما من سيصرون على مواصلة درب الفجور والخيانة للوطن والشعب والارتماء في أحضان المعتدين فنؤكد لهم أن سواعد أبطال الجيش واللجان قابضة على الزناد وستضل لهم بالمرصاد وليس هناك من مصير للخونة والغزاة إلا القتل والتنكيل.



كما نؤكد أن قضيتنا في مواجهة المعتدين قضية وطنية عادلة وجهادنا هو الحق وأن بشائر النصر باتت تلوح في الآفق وإن الله لناصر عباده المؤمنين.

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ