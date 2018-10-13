ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:14:50م
الرئيس المشاط يوجه كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر فيما يلي نصها:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
ناطق حكومة الإنقاذ: الصمت الأممي شريك للعدوان في جرائم الحرب بالحديدة
قيادة محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان في جبل راس في الحديدة
اللجنة الوطنية للأسرى تدين إقدام قيادات من المرتزقة على بيع أسرى للنظام السعودي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة الدفاع تجدد الدعوة للمغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

جددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الدعوة للمغرر بهم الذين يزالون يقفون في صف المعتدين والغزاة العودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام باعتباره فرصة لمراجعة أنفسهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة.

وأوضح بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن هذه الدعوة تأتي ترجمة لقرار العفو العام الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، باعتبار القرار فرصة تاريخية مفتوحة أمام المغرر.

وأكد البيان أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وسيتم فتح صفحة جديدة وسيكون للعائدين من المغرر بهم الأمان الكامل في العودة إلى قراهم ومناطقهم ونيل شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم وستصرف كافة مستحقاتهم.

فيما يلي نص البيان:

ترجمة لقرار العفو العام الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط تدعوا قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة من غرر بهم العدوان ومن لا يزالوا يقفون في صف المعتدين والغزاة إلى العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام باعتباره فرصة تاريخية مفتوحة أمامهم لمراجعة أنفسهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة والعودة إلى صف الوطن ليعمل جميع أبناء الوطن تحت راية واحدة ويقفون صفا واحدا في مواجهة العدوان والغزاة والاقتصاص لجرائم العدوان ولدماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ التي سفكها الأعداء في كل محافظة وقرية على إمتداد أراضي الجمهورية اليمنية.

إننا ومن منطلق حرصنا وواجبنا الديني والوطني والأخلاقي نكرر دعوتنا لإخواننا المغرر بهم بان يفيقوا من سباتهم فلقد انكشفت كافة أهداف العدوان واتضحت مشاريعهم الاحتلالية والتوسعية التي لم تعد خافية على أحد فلا يراهنوا على الأعداء لأن كل رهاناتهم ومشاريعهم ستسقط لامحالة وسيرحلون من أراضينا عما قريب وهم مقهورين اذلاء صاغرين بفضل عزائم وتضحيات الرجال الأوفياء الرافضين للذل والخنوع.

ها هي فرصة أخيرة من قرار العفو العام تصدرها القيادة السياسية والعسكرية العليا لإتاحة الفرصة أمام من تبقى من المغرر بهم لمراجعة أنفسهم ومواقفهم قبل فوات الأوان.

ولقد تلقت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتتلقى اتصالات كثيرة على مدار الساعة من المغرر بهم ولهذا تم تخصيص الرقم المجاني 176 من كافة شبكات الاتصالات المحلية والهاتف النقال للتواصل مجانا وسيتم ترتيب أوضاع العائدين من المغرر بهم وتسهيل مرورهم في كافة النقاط والمنافذ وضمان وصولهم بأمان وسلامة.

وتؤكد قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وسيتم فتح صفحة جديدة وسيكون للعائدين من المغرر بهم الأمان الكامل في العودة إلى قراهم ومناطقهم ونيل شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم وستصرف كافة مستحقاتهم.

أما من سيصرون على مواصلة درب الفجور والخيانة للوطن والشعب والارتماء في أحضان المعتدين فنؤكد لهم أن سواعد أبطال الجيش واللجان قابضة على الزناد وستضل لهم بالمرصاد وليس هناك من مصير للخونة والغزاة إلا القتل والتنكيل.

كما نؤكد أن قضيتنا في مواجهة المعتدين قضية وطنية عادلة وجهادنا هو الحق وأن بشائر النصر باتت تلوح في الآفق وإن الله لناصر عباده المؤمنين.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
ناطق حكومة الإنقاذ: الصمت الأممي شريك للعدوان في جرائم الحرب بالحديدة
قيادة محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان في جبل راس في الحديدة
اللجنة الوطنية للأسرى تدين إقدام قيادات من المرتزقة على بيع أسرى للنظام السعودي
محافظ حجة يتفقد سير تنفيذ مشروع الرصف الحجري لأحياء مدينة عبس
ضبط خمسة من عناصر العدوان بإب وتفكيك وضبط 38 عبوة ناسفة في البيضاء وذمار
الرئيس المشاط يوجه كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر
حكومة شباب اليمن تدين استهداف النازحين في جبل راس بالحديدة
وزير الداخلية ونائبه يرفعان برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر (مكتمل)
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في جبل راس بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by