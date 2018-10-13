محافظ حجة يتفقد سير تنفيذ مشروع الرصف الحجري لأحياء مدينة عبس

حجة - سبأ :

تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي ، اليوم، سير العمل الجاري في مشروع التأهيل والرصف الحجري لأحياء مدينة عبس الذي ينفذه مشروع الأشغال العامة والبالغ نسبة الانجاز فيه نحو 30بالمائة .





واستمع المحافظ الصوفي ومعه وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي إلى شرح من القائمين على المشروع حول أهمية ومكونات المشروع الذي يتضمن رصف الشوارع والمداخل الجانبية للمنازل وتطبيق المناهل وغيرها من الأعمال الثانوية .

وقد أكد المحافظ الصوفي أهمية الاسراع في تنفيذ المشروع وفقا للفترة الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها لما له من أهمية في تسهيل حركة المرور وتخفيف الإختناقات وإظهار المظهر الجمالي لأحياء مدينة عبس.

ونوه ان جرائم العدوان ومجازرة الوحشية لن تثني أبناء اليمن من مواصلة حياتهم الطبيعية وفي ذات الوقت الأستمرار في التصدي للعدوان السعودي الامريكي الغاشم ومرتزقته ومواجهتهم وكسر شوكتهم في مختلف جبهات العزة والكرامة .

رافقه خلال الزيارة مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد الكحلاني ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور إبراهيم الأشول وعدد من مسئولي المحافظة.





[13/أكتوبر/2018]سبـأ