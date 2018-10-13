ضبط خمسة من عناصر العدوان بإب وتفكيك وضبط 38 عبوة ناسفة في البيضاء وذمار

صنعاء - سبأ :

تمكنت اجهزة الأمن اليوم من القبض على خمسة من عناصر العدوان في محافظة إب ،وتفكيك وضبط 38 عبوة ناسفة في محافظتي البيضاء وذمار .





واوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اربعة من هذه العناصر القى القبض عليهم في مديرية السدة بعد ان اثبتت التحريات قيامهم بأعمال الرصد ورفع الإحداثيات والتحشيد للعدوان كان أحدهم ويعمل مدرس يقوم بالتغرير على طلاب المدارس لتجنيدهم للقتال في صف العدوان.



واضاف ان رجال الأمن في مديرية العدين ضبطوا احد عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة، وقد اعترف انه كان ضمن معسكرات المرتزقة في الجوف ، وجاء لمحافظة إب بتكليف من العدوان لاستقطاب عناصر جديدة واستدراجهم للقتال في معكسرات العدو .

من جانب آخر فكك رجال الأمن في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء اليوم عبوة ناسفة زرعت على الطريق العام ، بهدف زعزعة الأمن وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وحسب المصدر فقد تم تحريز العبوة والبدء في عمليات التحري بهدف الوصول للفاعل .

في غضون ذلك عثر رجال الأمن بمحافظة ذمار اليوم على 37 عبوة متفجرة في مديرية جهران وباشروا التحريات لمعرفة مصدرها.



كما ضبطت بذمار شاحنة نوع "دينا" على متنها ٨٣ كرتونا من السجائر المهربة ، كانت قادمة من تعز في طريقها إلى العاصمة صنعاء,

[13/أكتوبر/2018]سبـأ