ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:56:41م
الرئيس المشاط يوجه كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر فيما يلي نصها:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
ناطق حكومة الإنقاذ: الصمت الأممي شريك للعدوان في جرائم الحرب بالحديدة
قيادة محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان في جبل راس في الحديدة
اللجنة الوطنية للأسرى تدين إقدام قيادات من المرتزقة على بيع أسرى للنظام السعودي
وزارة الدفاع تجدد الدعوة للمغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حكومة شباب اليمن تدين استهداف النازحين في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أدانت حكومة شباب اليمن المستقل المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهداف النازحين بمديرية جبل راس بالحديدة وراح ضحيتها 37 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال.



وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة جاءت بعد يوم من قصف طيران وبوارج العدوان لمديريتي الدريهمي والتحيتا وتدمير مستشفى الدريهمي ومستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدمات للنساء الحوامل والمواليد ومنازل المواطنين في التحيتا، راح ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد وجريح.

واعتبرت جريمة جبل راس واستهداف المرافق الصحية وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وتحد صارخ للمواثيق الدولية.

ودعت حكومة الشباب منظمات الدولية وحقوق الإنسان والضمائر الحية في العالم إدانة هذه الجرائم البشعة بحق الشعب اليمني والضغط على قوى العدوان بإيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
ناطق حكومة الإنقاذ: الصمت الأممي شريك للعدوان في جرائم الحرب بالحديدة
قيادة محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان في جبل راس في الحديدة
اللجنة الوطنية للأسرى تدين إقدام قيادات من المرتزقة على بيع أسرى للنظام السعودي
وزارة الدفاع تجدد الدعوة للمغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام
محافظ حجة يتفقد سير تنفيذ مشروع الرصف الحجري لأحياء مدينة عبس
ضبط خمسة من عناصر العدوان بإب وتفكيك وضبط 38 عبوة ناسفة في البيضاء وذمار
الرئيس المشاط يوجه كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر
وزير الداخلية ونائبه يرفعان برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر (مكتمل)
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في جبل راس بالحديدة
قيادة محافظة صنعاء تدين جريمة العدوان في جبل رأس بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة
[13/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
منظمات وجمعيات واتحادات تدين استهداف المنشآت الصحية
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by