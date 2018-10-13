محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة شباب اليمن تدين استهداف النازحين في جبل راس بالحديدة صنعاء - سبأ :

أدانت حكومة شباب اليمن المستقل المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهداف النازحين بمديرية جبل راس بالحديدة وراح ضحيتها 37 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال.





وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة جاءت بعد يوم من قصف طيران وبوارج العدوان لمديريتي الدريهمي والتحيتا وتدمير مستشفى الدريهمي ومستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدمات للنساء الحوامل والمواليد ومنازل المواطنين في التحيتا، راح ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد وجريح.



واعتبرت جريمة جبل راس واستهداف المرافق الصحية وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وتحد صارخ للمواثيق الدولية.



ودعت حكومة الشباب منظمات الدولية وحقوق الإنسان والضمائر الحية في العالم إدانة هذه الجرائم البشعة بحق الشعب اليمني والضغط على قوى العدوان بإيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ