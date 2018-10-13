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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:56:41م
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وزير الداخلية ونائبه يرفعان برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر (مكتمل)
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

رفع وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري ونائب وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة.

جاء فيها:

يطيب لنا بحلول العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، أن نرفع إليكم أصدق آيات التهاني والتبريكات، كما نهنئ أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية المرابطين في ميادين العزة والشرف الذين يسطرون أروع الملاحم والبطولات كل يوم, ونهنئ شعبنا اليمني بهذه المناسبة العظيمة.

لقد جاءت ثورة 14 من أكتوبر امتداداً لثورة 26 من سبتمبر الخالدة رافضة الخنوع والخضوع للمستعمر الأجنبي البريطاني وأجبرته على الرحيل من جزء غالي من وطننا الحبيـب .. وها هو شعبنا اليمـني يواصل السير وفاءً لنهج الشهداء الأبطال والمناضلين الذين ضحـو بأرواحهم ودمائهم في سبيل هذا الوطن .. ويؤكد ومعه أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية بأنهم لن يألوا جهداً في الدفاع عن سيادة وكرامة الوطن .. وإن تغـير وجه المستعمر وتنوعت أساليبه ..وتعددت ألوانه تحت ذرائع ومـبررات واهية لا تنطلي على شعب أبي وصفه الرسول الأكرم صلى عليه وعلى آله وسلم بالإيمان والحكمة وثقتنا بالله تعالى ناصر المظلومين أن مصير المحتلين الجدد سيكون أشد وأنكى من مصير المحتل البريطاني ومآلهم صائر إلى الهزيمة والنكال بعون الله تعالى.

إننا في وزارة الداخلية نعاهد الله ونعاهد قائد الثورة وقيادتنا السياسية ونعاهد شعبنا على الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ولكل قطرة دم أريقت في مواجهة قوى العدوان والطغيان وأدواتهم القذرة التي يحاولون من خلالها النيل من التماسك الوطني بإثارة المشاكل الأمنية والاقتصادية ..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا بالنصر المؤزر .

العزة والرفعة لليمن، الرحمة لشهدائنا الأبرار، الشفاء لجرحانا، الخزي والعار للمرتزقة.

سبـأ
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