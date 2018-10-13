محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محلي صعدة يدين جريمة العدوان في جبل راس بالحديدة صعدة - سبأ :

أدانت السلطة المحلية بمحافظة صعدة بشدة الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان باستهدافه حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل راس بالحديدة وأدت إلى استشهاد وجرح 37 نازحا معظمهم نساء وأطفال.



واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إمعان العدوان في ارتكاب هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بالحديدة وتدمير مستشفى الدريهمي، يكشف انسلاخ دول العدوان عن القيم والأخلاق والإنسانية وشاهد على استهدافهم المتعمد للإنسان.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المسؤولية القانونية والأخلاقية بصمتها وتواطؤها إزاء جرائم العدوان في استهداف الأطفال والنساء في إنتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية .



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى دعم وإسناد الجيش واللجان الشعبية والنفير العام للجبهات للرد على جرائم العدوان والتنكيل بقوى العدوان ومرتزقته.

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ